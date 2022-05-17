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Росія знову атакувала Львівщину. Вибухи чутно у Львові та в області

Андрій Котенський

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Росія атакувала Львівщину. Інформацію про кілька потужних вибухів у Львові уже підтвердив мер міста Андрій Садовий.

«У Львові було чути кілька вибухів. Всі залишайтесь в укриттях», – повідомив Андрій Садовий.

Як відомо, у ніч на вівторок, 17 травня, о 00.24 год. у Львові почали лунати сирени повітряної тривоги. Аналогічні попередження з’явилися також у районах Львівщини.

О 01:15 год. оголосили відбій повітряної тривоги.

Оновлено 01.30.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький закликав жителів Львівщини не знімати обстріли.

«Жителі Львівщини, зберігайте спокій. Не знімайте нічого на відео, не фотографуйте і не поширюйте припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп. Чекайте офіційної інформації», – закликав Максим Козицький.

За його словами, на Львівщині спрацювала система ППО

«За попередньою інформацією, спрацювала наша система ППО. Дані уточнюються», – повідомив Максим Козицький.

15 травня росіяни обстріляли ракетами військовий об’єкт на Львівщині.

Фото умовне

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