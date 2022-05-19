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Польща відправить в Україну 25 тисяч тонн бензину

Ольга Денисяка

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У рамках допомоги з польських запасів в Україну буде відправлено 25 тисяч тонн бензину. Як пише Українска правда, про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко, цитує Польське радіо

Свириденко зазначила, що до війни 97 відсотків палива в Україну постачалося з росії та білорусі. Нині ці напрямки закриті, крім того, росіяни знищили Кременчуцький НПЗ, через що в Україні відчувається дефіцит палива.

Свириденко повідомила, що в рамках допомоги з польських запасів буде відправлено 25 тисяч тонн бензину, щоб збалансувати ринок пального. Вона підкреслила, що Україна почне отримувати ці ресурси з початку наступного тижня, тобто з 23 травня.

Львівський портал раніше повідомляв, що Уряд обіцяє зменшити дефіцит палива в Україні. Україна нарощуватиме постачання пального з Європи.

Російські війська зосередились на бомбардуванні нафтобаз, щоб ускладнити логістичне забезпечення ЗСУ і створити гуманітарну кризу.

Аби знизити вартість на пального в Україні, 15 березня 2022 року Верховна рада скасувала акциз на пальне.

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