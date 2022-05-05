Уряд обіцяє зменшити дефіцит палива в Україні

Уряд ухвалив рішення спрямувати на український ринок 70 тисяч тонн бензину та близько 40 тисяч тонн дизелю, щоб зменшити дефіцит. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Так, міністерка зазначила, що наразі в операторів ринку у залишках зберігається 22,5 тисяч тонн бензину та 41,4 тисяч тонн дизельного пального. Окрім того, певні об’єми законтрактовані у Європі.

«Ми ухвалили низку урядових рішень, які дають змогу спрямувати наявні в країні обсяги – це 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю – на ринок, що має зменшити дефіцит», – йдеться у повідомленні.

Свириденко додала, що дефіцит пального виник через знищення росіянами Кременчуцького нафтопереробного заводу та низки інших українських нафтобаз. Наразі на українському ринку фіксується надлишковий попит на нафтопродукти. За її словами, впродовж наступного тижня, з 2 по 8 травня, дефіцит пального в окремих регіонах ліквідують.