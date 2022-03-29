Окупанти прицільно стріляють по нафтобазах, – Генштаб

Російські війська зосередились на бомбардуванні нафтобаз, щоб ускладнити логістичне забезпечення ЗСУ і створити гуманітарну кризу. Про це повідомив Генштаб у своєму ранковому зведенні, опублікованому у Facebook.

Станом на 06:00 год. ранку вівторка, 29 березня, українські військові продовжують вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх них Збройні Сили України успішно стримують противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки.

«Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали Українських міст. Концентрується на сховищах пального з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи», – йдеться у повідомленні.

Порушуючи вимоги міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей, російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення. Обстрілюють житлові будинки, грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством.

Угруповання Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбило 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і в живій силі.

Захисники з Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу вразили 17 повітряних цілей ворога: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Українська авіація завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються.

Нагадаємо, на нафтобазу у Львові росіяни скинули ракету 26 березня. Пожежу рятувальники гасили майже пів доби.

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