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Україна нарощуватиме постачання пального з Європи

Андрій Котенський

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Подолання дефіциту пального, який виник після того як російські ракети зруйнували Кременчуцький завод і бази нафтопродуктів по всій державі, відбуватиметься шляхом нарощування постачання пального з Європи до України. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ключове завдання для урядовців – пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів. Обсяг такого транспортування має збільшуватися щоденно», – повідомив Володимир Зеленський.

Окрім того президент заслухав доповідь міністра фінансів про стан виконання державного бюджету.

«Робимо все, щоб держава виконувала всі соціальні зобов’язання попри дефіцит бюджету та свідоме руйнування російською армією нашої економіки. Предметно обговорили й підготовку Плану відновлення країни після війни. Це дуже масштабне завдання. Але я не маю сумнівів, що ми його реалізуємо», – зазначив Володимир Зеленський.

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