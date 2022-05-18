ОСТАННІ НОВИНИ

В Україну без мит уже ввезли близько 80 тисяч легкових авто

Андрій Котенський

|

За час дії законопроєкту, який звільнив від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита на легкові автомобілі, в Україну ввезли 76,5 тисячі легкових авто на пільгових умовах. Про це Сьогодні повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Найбільше автомобілі оформляли на таких митницях:

Волинська – 20 тис авто;

Львівська – 14,9 тис;

Рівненська – 7,4 тис;

Закарпатська – 6,95 тис.

Загальна сума пільги становила 8,47 млрд грн. Найбільшу кількість автомобілів завезли в Україну 10 травня – 4817 штук.

Раніше Львівський портал повідомляв, що із 25 квітня розмитнити автомобіль для власних потреб з країн Європейського союзу за нульового мита можна буде лише на шести пунктах пропуску.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №7311, яким пропонують повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування.

Скільки дорогих автомобілів українці ввезли за нульовим митом читайте тут.

.Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів