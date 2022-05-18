В Україну без мит уже ввезли близько 80 тисяч легкових авто

За час дії законопроєкту, який звільнив від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита на легкові автомобілі, в Україну ввезли 76,5 тисячі легкових авто на пільгових умовах. Про це Сьогодні повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Найбільше автомобілі оформляли на таких митницях:

Волинська – 20 тис авто;

Львівська – 14,9 тис;

Рівненська – 7,4 тис;

Закарпатська – 6,95 тис.

Загальна сума пільги становила 8,47 млрд грн. Найбільшу кількість автомобілів завезли в Україну 10 травня – 4817 штук.

Раніше Львівський портал повідомляв, що із 25 квітня розмитнити автомобіль для власних потреб з країн Європейського союзу за нульового мита можна буде лише на шести пунктах пропуску.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №7311, яким пропонують повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування.

Скільки дорогих автомобілів українці ввезли за нульовим митом читайте тут.

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