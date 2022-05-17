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«Взяли паузу»: Арахамія пояснив, чому Україна призупинила переговори з рф

Наталя Дуляба

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Україна не виходила з перемовного процесу, як кажуть в Міністерстві закордонних справ росії, але взяла паузу, адже змінилась конструкція підписання мирного договору та договору про гарантії безпеки. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» та очільник української делегації на перемовинах з рф Давид Арахамія, пише Суспільне.

«Спочатку ми передбачали, що це буде єдиний договір, де є Україна, росія і країни міжнародні партнери-гаранти. Втім після Бучі, після інших подій багато міжнародних партнерів сказали, що не будуть підписувати з росією ніяких угод напряму», – сказав Арахамія.

За його словами, наразі виникла інша конструкція, де Україна підписує один договір з міжнародними партнерами про гарантії безпеки, та договір про припинення вогню з росією, але ця схема вимагає доопрацювання. Тому обидві сторони погодились на тимчасове призупинення перемовин.

«Наші вимоги вони знають добре, ми їхню позицію станом на зараз теж знаємо. Але є питання Будапештського меморандуму, дуже негативний досвід, і для того, щоб це не перетворилось в Будапештський меморандум-2, ми працюємо над дуже жорсткими текстами, вони не всіх влаштовують станом на зараз, але ми пояснюємо і ведемо кропітку роботу», – додав Арахамія.

Як повідомляв Львівський портал, останні очні переговори між українською та російською делегаціями відбулися 29 березня у Стамбулі. Українська делегація виступила з низкою пропозицій щодо припинення війни, серед яких – підписання міжнародного договору про гарантії безпеки для України.

На початку травня президент Володимир Зеленський заявив, що першим кроком для відновлення переговорів з росією буде відведення її військ до позицій, які були до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

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