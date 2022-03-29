Делегації України і росії зустрілися у Стамбулі. Ердоган закликав їх до перемир’я

У вівторок, 29 березня, переговорні команди України та росії зустрілися у Стамбулі. Перед ними виступив президент Туреччини Тайїп Ердоган та закликав до перемир’я. Про це пише Українська правда.

Ердоган закликав до перемир’я і сказав, що продовження бойових дій не вигідне нікому. Він висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат.

Президент Туреччини також заявив, що успішні переговори у Стамбулі сприятимуть зустрічі лідерів України та росії.

«Як ваш сусід ми дуже засмучені такою ситуацією. Ми докладали зусиль, щоб припинити її. Ми намагалися відновити мир, відновити міжнародне право. На всіх міжнародних платформах намагалися захищати права обох країн, забезпечити справедливий підхід до питання. Наша країна теж втратила багато військових, і ми намагалися, щоб це не повторилося на північ від нас. Туреччина відчуває відповідальність за мир в нашому регіоні, віримо, що мир буде відновлено. Продовження конфлікту нікому не принесе користі, кожен загиблий, зруйнована будівля відриває частину від нашого майбутнього. Відновлення миру буде корисним для обох сторін і для всіх. Ми чекаємо від вас щасливої звістки», ‒ звернувся до переговірників від України і рф президент Туреччини.

Після виступу Ердоган покинув перемовини та повідомив, що відправляється в Узбекистан.

Як писав Львівський портал, президент України Володимир Зеленський загалом схвально оцінив ідею продовжити вживу переговори з рф у Туреччині, але утримався від своїх очікувань. «Це непогано, подивимось на результат», ‒ так прокоментував він.

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Фото: ОП