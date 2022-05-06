Для розблокування перемовин росія має відвести війська до позицій 24 лютого, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що першим кроком для відновлення переговорів з росією буде відведення її військ до позицій, які були до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Про це він сказав під час виступу перед фахівцями Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House, пише Укрінформ.

«Я вважаю, що крок мінімальний перед тим, як закінчити всю війну, є. Щоб нам нормально почати говорити, якщо можна в цілому використовувати слова “нормально”, то якщо б розблокувати, скажімо так, дипломатичний формат відносин для зупинення війни між Україною і росією, то і крок повинен бути – відновити ситуацію, яка була до повномасштабного вторгнення, до 24 числа (лютого – ред.). Їм треба відійти на ті тимчасові контактні лінії або розмежувальні лінії і відійти туди військами. Тоді можна говорити повноцінно. Я так вважаю. І хоча, щоб їм відійти, їм також доведеться говорити. І нам, і я це розумію. І ще раз говорю: незважаючи на те, що вони руйнують всі наші мости, все ж таки я вважаю, що не всі мости для цього зруйновані», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, який мінімум він як президент від імені свого народу може прийняти в мирній угоді з росією.

Як повідомляв Львівський портал, останні очні переговори між українською та російською делегаціями відбулися 29 березня у Стамбулі. Українська делегація виступила з низкою пропозицій щодо припинення війни, серед яких – підписання міжнародного договору про гарантії безпеки для України.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, договір із рф, якщо такий буде підписано, має містити логіку виходу з війни й червоні лінії для унеможливлення нових наступів росіян на територію України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.