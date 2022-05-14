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Зеленський закликає Європу проголосувати за Україну на Євробаченні

Андрій Котенський

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Президент України Володимир Зеленський закликав європейську спільноту шанувальників конкурсу Євробачення, що проходить у італійському Турині, підтримати Україну, яку представляє гурт Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra виступатимуть під 12 номером у великому фіналі Євробачення 2022.

«Зовсім скоро у фіналі «Євробачення» континент і весь світ почують наше рідне слово. Вірю, що врешті-решт цим словом буде «перемога»! Європо, голосуй за Kalush Orchestra — № 12! Вболіваємо за наших! Вболіваємо за Україну!», – повідомив Володимир Зеленський.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Україна у фаворитах Євробачення.

10 травня Український гурт «Kalush Orchestra» з піснею «Stefania» вийшов у фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022.

Росію виключили з «Євробачення» через війну проти України.

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