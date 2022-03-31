Україна у фаворитах Євробачення. Коли виступатиме «Kalush Orchestra»

За ставками букмекерів Україна серед головних фаворитів пісемного конкурсу Євробачення–2022. Загалом у конкурсі бере участь 40 країн. Серед фаворитів також Італія, Швеція, Велика Британія, Греція, Польща та Іспанія, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Під час жеребкування у Турині був оголошений порядок виступів учасників пісенного конкурсу Євробачення-2022. Гурт «Kalush Orchestra» з піснею «Stefania» виступатиме у вівторок, 10 травня, у першому півфіналі під номером 6.

Другий півфінал Євробачення, відбудеться у четвер, 12 травня, а фінал у суботу, 14 травня.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка відсторонила росію від участі в Євробаченні-2022, через війну проти України.

Як відомо гурт Kalush Orchestra відклав підготовку до конкурсу, а зусилля скерував на захист країни. Вони заснували волонтерську організацію, записались у тероборону і закликають закрити небо над Україною.

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