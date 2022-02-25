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Росію виключили з «Євробачення» через війну проти України

Наталя Дуляба

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Виконавча рада Європейської мовної спілки вирішила, що жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі «Євробачення». Раніше це рекомендував зробити керівний орган «Євробачення», зважаючи на правила заходу та його цінностей. Про це пише Радіо Свобода.

«Рішення відображає стурбованість тим, що у світлі безпрецедентної кризи в Україні включення російської заявки до цьогорічного конкурсу призведе до погіршення репутації конкурсу», – йдеться в заяві.

Ухваленню такого рішення передували широкі консультації. Європейська мовна спілка підкреслила також, що є аполітичною організацією-членом мовників, які прагнуть підтримувати суспільні цінності.

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«Ми продовжуємо захищати цінності культурного змагання, яке сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об’єднує публіку, відзначає різноманітність через музику та об’єднує Європу на одній сцені», – вказано у рішенні.

Як писав Львівський портал, Євробачення-2022 пройде 10-14 травня в італійському місті Турин.

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