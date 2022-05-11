Україна вийшла у фінал Євробачення-2022

Український гурт «Kalush Orchestra» з піснею «Stefania» вийшов у фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Про це повідомляє Львівський портал.

Загалом до фіналу потрапили 10 учасників: Україна, Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Молдова та Нідерланди.

У першому пів фіналі 11 травня за право представити свою країну у фіналі боролися 17 учасників. 12 травня відбудеться другий пів фінал, у якому зійдуться ще 18 країн. А 14 травня обрані фіналісти виборюватимуть перемогу у Євробаченні-2022.

Зазначимо, що за ставками букмекерів, Україна є серед головних фаворитів пісенного конкурсу Євробачення–2022. Відомо, що гурт Kalush Orchestra відклав підготовку до конкурсу, а зусилля скерував на захист країни.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка відсторонила росію від участі в Євробаченні-2022, через війну проти України.

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