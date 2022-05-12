Україна пропонує новий варіант евакуації поранених із «Азовсталі»

Окупанти в Маріуполі не погоджуються на евакуацію поранених українських військових із «Азовсталі» за процедурою «екстракшн», тому Україна запропонувала новий варіант. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

«Станом на зараз військовим шляхом деблокувати “Азовсталь” неможливо. Захисники “Азовсталі” здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на “екстракшн”. Це реальність, але від росіян це не дивно», – написала вона.

Міністерка наголосила, що уряд напрацьовує різні варіанти розвитку подій на заводі і намагаються знайти оптимально робочий. Тому Україна подала російським окупантам нову пропозицію щодо евакуації з «Азовсталі».

«Як перший крок запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з “Азовсталі” гуманітарним коридором, натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених», – розповіла Ірина Верещук.

На такий варіант росіяни ще не погодились, перемовини тривають.

Додамо, що «екстракшн» – це спеціальна процедура виведення військових або цивільних із місця ведення бойових дій або ворожого середовища в третю країну, яка не є учасницею конфлікту. При цьому евакуйовані таким чином військові зобов’язані залишатись на території цієї країни до кінця воєнних дій і більше не брати у них участі.

Нагадаємо, вперше мирних жителів, які разом із військовими ховалися у бункерах «Азовсталі», змогли вивезти 1 травня. Дотепер вдалося провести ще кілька евакуацій, під час них окупанти не завжди дотримувались режиму «тиші» й відкривали вогонь.

7 травня в уряді заявили, що на «Азовсталі» вже немає дітей, жінок і людей похилого віку. А наступного дня з території заводу евакуювали ще 173 цивільних.

Тим часом у бункерах «Азовсталі» залишаються українські військові, які продовжують воювати проти окупантів. Чимало військових є поранені, а ліків для них просто немає. Днями полк «Азов» показав фотографії поранених бійців і вкотре закликали ООН та Червоний Хрест врятувати військових, які не є боєздатними і потребують термінової евакуації.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.