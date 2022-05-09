ОСТАННІ НОВИНИ

З «Азовсталі» евакуювали ще 173 людей

Ольга Денисяка

|

У неділю, 8 травня, з «Азовсталі» та Маріуполя вдалось врятувати ще 173 людей. Про це йдеться у Телеграмі Маріупольської міської ради.

Зазначається, що 10 автобусів з маріупольцями – вже на підконтрольній Україні території.

«Дякуємо за це всім героїчним оборонцям «Азовсталі». Ціною трьох життів наших воїнів та шістьох поранених бійців вдалося дістати та вивезти мирних з території заводу. Збройні сили України та полк «Азов» ціною надзусиль не тільки тримають оборону, але й рятують цивільних. А ворог в цей час б‘є у спину. Цинічно, підступно, по-російськи», – заявили у міськраді.


У полку «Азов» повідомили, що під час останньої евакуації з території заводу «Азовсталь» окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу.

«Матір залишилася в фільтраційному таборі на території так званої «ДНР». До місця призначення в Запоріжжі сьогодні, в День Матері, доїхала лише дитина, місце знаходження матері наразі невідоме! Просимо світову спільноту втрутитись та повернути дитині маму», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 травня російські окупанти прорвались на територію зоводу «Азовсталь». Між українськими захисниками та російськими загарбниками тривають важкі бої.

У цей час Україна та росія за підтримки ООН домовились про евакуацію цивільних, які ховались у бомбосховищах заводу. Евакуація розпочалась 1 травня, а 7 травня українська влада повідомила про те, що вдалося вивезти всіх жінок, дітей та літніх людей.

Водночас в «Азові» не можуть бути впевненими, чи евакуювали всіх, оскільки немає спеціальної техніки, щоб розібрати завали. На території заводу є безліч загиблих серед цивільних та військових. Під час евакуації мирних мешканців загинули троє українських військових, ще шістьох було поранено.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів
Ольга ДЕНИСЯКА
Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів

Міністерство освіти і науки затвердило Порядок прийому до вишів у 2022 році. У Центрі оцінювання якості освіти пояснили,...

Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів