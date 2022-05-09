З «Азовсталі» евакуювали ще 173 людей

У неділю, 8 травня, з «Азовсталі» та Маріуполя вдалось врятувати ще 173 людей. Про це йдеться у Телеграмі Маріупольської міської ради.

Зазначається, що 10 автобусів з маріупольцями – вже на підконтрольній Україні території.

«Дякуємо за це всім героїчним оборонцям «Азовсталі». Ціною трьох життів наших воїнів та шістьох поранених бійців вдалося дістати та вивезти мирних з території заводу. Збройні сили України та полк «Азов» ціною надзусиль не тільки тримають оборону, але й рятують цивільних. А ворог в цей час б‘є у спину. Цинічно, підступно, по-російськи», – заявили у міськраді.



У полку «Азов» повідомили, що під час останньої евакуації з території заводу «Азовсталь» окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу.

«Матір залишилася в фільтраційному таборі на території так званої «ДНР». До місця призначення в Запоріжжі сьогодні, в День Матері, доїхала лише дитина, місце знаходження матері наразі невідоме! Просимо світову спільноту втрутитись та повернути дитині маму», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 травня російські окупанти прорвались на територію зоводу «Азовсталь». Між українськими захисниками та російськими загарбниками тривають важкі бої.

У цей час Україна та росія за підтримки ООН домовились про евакуацію цивільних, які ховались у бомбосховищах заводу. Евакуація розпочалась 1 травня, а 7 травня українська влада повідомила про те, що вдалося вивезти всіх жінок, дітей та літніх людей.

Водночас в «Азові» не можуть бути впевненими, чи евакуювали всіх, оскільки немає спеціальної техніки, щоб розібрати завали. На території заводу є безліч загиблих серед цивільних та військових. Під час евакуації мирних мешканців загинули троє українських військових, ще шістьох було поранено.

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