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Росіяни обстріляли евакуаційне авто на «Азовсталі». Є загиблий

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 6 травня, російські окупанти під час режиму припинення вогню обстріляли евакуаційне авто на території «Азовсталі» у Маріуполі. Попередньо відомо про одного загиблого та шістьох поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив полк «Азов».

«Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення. Під час режиму припинення вогню на території заводу «Азовсталь» росіянами, застосувавши протитанковий ракетний комплекс, було підбито автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу», – йдеться у повідомленні.

Відомо про одного загиблого військового, ще шестеро поранені.

Цю ж інформацію подають й у Нацгвардії України.

Нагадаємо, напередодні з Маріуполя та з заводу «Азовсталь» за участю ООН вдалось евакуювати ще близько 500 людей. Вперше мирних жителів, які разом із військовими ховалися у бункерах заводу, змогли вивезти 1 травня.

Тим часом українські захисники продовжують боронитись на «Азовсталі», незважаючи на прорив окупантів. Там тривають запеклі бої.

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