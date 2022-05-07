Верещук запевняє, що на «Азовстралі» не залишилося жінок, дітей і людей похилого віку

Усіх жінок, дітей та людей похилого віку з території «Азовсталі» в Маріуполі евакуювали. Про це повідомила віце-прем’єр-міністер України Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook.

«Наказ президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з «Азовсталі» евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено», – повідомила Ірина Верещук.

За даними Української правди, на території заводу “Азовсталь” залишаються українські захисники, які боронять територію заводу від російських військ, які переважають кількістю. Військові, по суті, оточені в підземеллях заводу.

Родичі та близькі захисників постійно звертаються до української влади та міжнародної спільноти, аби їх негайно врятували. Зокрема, озвучують пропозицію операції так званої “extraction”, подібну до подібної операції “Динамо”, яку провели сили Союзників під час облоги Дюнкерка в червні 1940 року. Тоді в ході битви за Францію рятувальні кораблі евакуювали по морю англійських, французьких і бельгійських військових, а також созні підрозділи, коли на суходоі їх зусібіч оточили сили Вермахту.

Українське військово-політичне керівництво запевняло, що докладає всіх зусиль у дипломатичному вимірі щодо виведення українських захисників. Для військового вирішення ситуації Україна потребує важких артилерійських систем та підтримку авіацією, чого зараз бракує.

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