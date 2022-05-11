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У путіна кажуть, що Херсонщина має увійти до рф «так само легітимно, як Крим»

Наталя Дуляба

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Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що приєднання окупованої Херсонської області має відбутися «легітимно, як це було з Кримом». Про це пише Українська правда з посиланням на пропагандистські Риа Новости.

«Безумовно, бути чи не бути такому зверненню (про приєднання регіону до росії, – ред.), мають вирішувати жителі Херсонської області, це перше. І визначати свою долю теж мають жителі області. Звичайно, це питання має бути чітко і ретельно вивірене та оцінене юристами та правовиками, тому що, звичайно, подібні доленосні рішення повинні мати абсолютно чітке юридичне підґрунтя, бути абсолютно легітимними, як це було з Кримом», – сказав пєсков.

Зазначимо, що призначена окупантами так звана «влада» Херсонської військово-цивільної адміністрації заявила, що проситиме президента росії володимира путіна включити Херсонську область до складу рф без проведення жодних референдумів.

Як писав Львівський портал, ще в квітні окупанти почали підготовку до псевдореферендуму на Херсонщині і в двох населених пунктах Миколаївської й Запорізької області. Загарбники навіть почали друкувати бюлетені, брошури та бланки, але до самого референдуму наразі так і не дійшло.

росіяни планували використати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу було створено лише картинку для російського телебачення.

Втім українська розвідка стверджувала, що спротив і активна позиція громадян України на тимчасово захоплених територіях можуть зірвати плани окупантів зі створення так званої «ХНР».

28 квітня колаборант Кирило Стремоусов, призначений окупантами на посаду заступника голови Херсонської області, заявив, що жодних референдумів в області не планують.

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