Спротив українців може зруйнувати плани путіна на створення «ХНР», – розвідка

Український спротив може зруйнувати плани кремля на створення так званої «Херсонської народної республіки». Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

«путіну до 9 травня потрібно продемонструвати свій успіх. Він усе буде робити для того, щоб будь-якими методами провести референдум та сказати, що “народ Херсонщини” проголосив “херсонську народну республіку” і хоче увійти до складу росії. Це буде подаватися як одна із перемог російських окупаційних військ на території України. Наступними кроками можуть бути запорізька… одеська… Це стратегія путіна, яку він намагається реалізувати на території незалежних держав колишнього радянського союзу», – сказав представник української розвідки Вадим Скібіцький.

Тактика країни-окупанта на тимчасово окупованих територіях України – це встановлення силовими структурами жорсткого контролю за територією та призначення на посади в органах місцевої влади маріонеток, які будуть виконувати всі вказівки кремля.

Проте за словами представника воєнної розвідки України, зірвати референдум та всі плани окупантів зі створення так званої «ХНР» може спротив і активна позиція громадян України на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, українська розвідка вже повідомляла про підготовку окупантів до псевдореферендуму на Херсонщині і в двох населених пунктах Миколаївської й Запорізької області. Загарбники вже навіть друкують бюлетені, брошури та бланки.

Росіяни планують використати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу було створено лише картинку для російського телебачення.

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