США доставили в Україну понад 70 гаубиць

В Україну прибуло понад 70 гаубиць M777 із 90 гармат, які США зобов’язалися надати. Навчання вже пройшли більше двох сотень українських артилеристів. Про це 2 травня заявив високопосадовець Міністерства оборони США, пише Європейська правда з посиланням на CNN.

За словами представника Пентагону, понад 200 українських артилеристів наразі пройшли навчання використанню гаубиць M777, зокрема група з 50 українців має завершити навчання сьогодні.

«Понад 170 українських військових пройшли підготовку більш ніж в одному місці на M777, ще 50 з лишком людей мають закінчити навчання сьогодні, тому коли вони випустяться, це буде понад 200 українських артилеристів», – сказав чиновник.

Він додав, що ще понад 50 українців прибудуть на один із полігонів за межами України пізніше цього тижня, щоб розпочати навчання поводження з гаубицями M777.

M777 howitzer – британська польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. M777 має цифрову систему управління вогнем аналогічну системам управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Максимальна далекобійність звичайними снарядами – 24,7 км. Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км.

За словами чиновника, 1 травня група з 20 українських військових розпочала тижневий курс навчання роботі з безпілотними літальними апаратами Phoenix Ghost.

Він також повідомив, що за останні 24 години до європейського регіону прибуло 13 рейсів американської допомоги для забезпечення безпеки України, а протягом наступних 24 годин прибудуть ще 11 рейсів із США.

За словами представника Пентагону, також було «23 доставки повітрям» з п’яти інших країн.

Як писав Львівський портал, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що запропонував Конгресу затвердити новий пакет реагування на агресію рф, який передбачає 33 мільярди доларів для підтримки України.

Зброю для України в Конгресі США планують фінансувати коштом російських олігархів.

Також Палата представників США ухвалила законопроєкт про ленд-ліз для України. Наскільки це важливо, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.