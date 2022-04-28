Байден проситиме Конгрес про 33 млрд дол. на підтримку України

28 квітня президент Джо Байден попросить у Конгресу 33 мільярди доларів на підтримку України, а також нові юридичні інструменти для посилення санкцій і вилучення активів російських олігархів. Про це, як пише Українська правда, повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

Великий запит на фінансування включає понад 20 мільярдів доларів на зброю, боєприпаси та іншу військову допомогу, а також 8,5 мільярдів доларів прямої економічної допомоги уряду та 3 мільярди доларів на гуманітарну та продовольчу допомогу.

Байден також шукає можливості конфіскації майна, пов’язаного з російською клептократією, дозволить уряду використовувати виручені кошти на підтримку України та ще більше посилить відповідні правоохоронні інструменти.

Ці заходи є частиною зусиль США щодо ізоляції та покарання Росії за її вторгнення в Україну 24 лютого, а також допомоги Києву оговтатися від війни, яка перетворила міста на руїни та змусила понад 5 мільйонів людей втекти за кордон.

Новий запит представляє всю суму, яку американські чиновники очікують отримати до вересня, до кінця фінансового року. Військова допомога США Україні перевищила 3 ​​мільярди доларів відтоді, як Росія розпочала війну 24 лютого.

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