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У США ухвалили закон про ленд-ліз для України. Що він передбачає?

Ольга Денисяка

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Палата представників США ухвалила законопроєкт про ленд-ліз та захист демократії в Україні. Тепер документ має підписати президент США. Про це повідомляє hromadske.

За законопроєкт проголосували 417 учасників Палати представників, проти – 10. Раніше, 7 квітня, цей законопроєкт підтримав Сенат США.

Закон набуде чинності після підписання президентом США. Це надасть можливість значно прискорити постачання озброєння, транспорту, продовольства та іншої допомоги в оренду чи безоплатно зі США в Україну.

Що змінює цей закон для України?

У тексті документа йдеться про надання президентові США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для «захисту цивільного населення від російського військового вторгнення» й для інших цілей.

Зазначимо, що програма ленд-лізу була створена під час Другої світової війни: тоді закон про ленд-ліз ухвалив Конгрес США 11 березня 1941 року. Він дозволив США оперативно поповнювати запаси союзників.

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