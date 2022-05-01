США планують фінансувати зброю для України коштом російських олігархів

У Конгресі США планують використати кошти вкрадені російськими олігархами, для оплати безпекової підтримки для ЗСУ у війні проти рф. Про це 1 травня заявив лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер, пише Європейська правда.

На брифінгу в Нью-Йорку Шумер повідомив, що конгрес працюватиме над пошуком джерел фінансування нового пакету допомоги розміром 33 мільярди доларів, про який попросив президент Байден. Для цього планують конфіскувати активи російських олігархів.

«Нам потрібні всі активи, які ми можемо об’єднати, щоб надати Україні необхідну допомогу», – цитує Шумера Reuters.

Сенатор пояснив, що Конгрес невдовзі ухвалить законопроєкт, який спростить процес конфіскації майна, що належить олігархам у Сполучених Штатах. Для цього законодавці дозволять прискорити розгляд справ про конфіскацію у федеральному суді.

За його словами, також парламент США визнає кримінальним злочином свідоме володіння доходами, отриманими від «корупційних операцій» з російським урядом.

«Настав час для російських олігархів, які потрапили під санкції, понести відповідальність за отримані ними неправомірно кошти», – сказав Шумер.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що запропонував Конгресу затвердити новий пакет реагування на агресію рф, який передбачає 33 мільярди доларів для підтримки України.

Також Палата представників США ухвалила законопроєкт про ленд-ліз для України. Наскільки це важливо, читайте за цим посиланням.

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