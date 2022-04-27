ОСТАННІ НОВИНИ

Десять європейських компаній готові платити за газ рублями

Анастасія Диняк

|

Десять європейських покупців готові платити за російський газ рублями і вже відкрили для цього рахунки у «Газпромбанку». Про це пише Bloomberg.

Так, десять покупців російського газу з Європи відкрили рублеві рахунки для оплати. Окрім того, уже чотири європейські компанії заплатили за газ у рублях.

За словами інформатора, близького до «Газпрому», після припинення постачання газу до Польщі та Болгарії поки Росія не планує повторити це з іншими країнами, які відмовилися від вимог. Це можливо у другій половині травня, коли має відбутися наступна оплата за газ.

Нагадаємо, раніше, 31 березня, Путін  підписав указ про новий порядок розрахунків за постачання природного газу з «недружніми країнами». Для оплати рахунків за постачання газу західні країни мають відкрити рублеві рахунки у російських банках.

Уряд Німеччини одразу заявив, що готовий до газової суперечки з Росією та не збирається дотримуватися нових вимог. Інші країни «Великої сімки» також наголосили, що подібні вимоги неприпустимі для них.

Однак, російський газ продовжує надходити у Європу, попри вимоги Путіна платити рублями.

Також Росія припинила постачання газу до Польщі. Ймовірною причиною стала відмова Польщі платити за нього в рублях.

Окрім того стало відомо, що російський «Газпром» проінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів