Десять європейських компаній готові платити за газ рублями

Десять європейських покупців готові платити за російський газ рублями і вже відкрили для цього рахунки у «Газпромбанку». Про це пише Bloomberg.

Так, десять покупців російського газу з Європи відкрили рублеві рахунки для оплати. Окрім того, уже чотири європейські компанії заплатили за газ у рублях.

За словами інформатора, близького до «Газпрому», після припинення постачання газу до Польщі та Болгарії поки Росія не планує повторити це з іншими країнами, які відмовилися від вимог. Це можливо у другій половині травня, коли має відбутися наступна оплата за газ.

Нагадаємо, раніше, 31 березня, Путін підписав указ про новий порядок розрахунків за постачання природного газу з «недружніми країнами». Для оплати рахунків за постачання газу західні країни мають відкрити рублеві рахунки у російських банках.

Уряд Німеччини одразу заявив, що готовий до газової суперечки з Росією та не збирається дотримуватися нових вимог. Інші країни «Великої сімки» також наголосили, що подібні вимоги неприпустимі для них.

Однак, російський газ продовжує надходити у Європу, попри вимоги Путіна платити рублями.

Також Росія припинила постачання газу до Польщі. Ймовірною причиною стала відмова Польщі платити за нього в рублях.

Окрім того стало відомо, що російський «Газпром» проінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня.

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