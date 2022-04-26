РФ припинила поставки газу до Польщі та Болгарії

Росія припинила постачання газу до Польщі. Ймовірною причиною стала відмова Польщі платити за нього в рублях, пише Українська правда.

Через припиненням постачання газу в міністерства клімату та довкілля Польщі відбувається зустріч команди кризового управління.

«Польща має необхідні запаси газу та джерела постачання, які захищають нашу безпеку – ми були фактично незалежними від Росії протягом багатьох років. Наші сховища заповнені на 76 %. Нестачі газу в польських будинках не буде», – повідомила міністр клімату та довкілля Анна Москва.

Причиною припинення поставок газу може бути питання розрахунків, оскільки кілька тижнів тому Путін підписав указ, яким зобов’язує іноземних підрядників «Газпрому» з 1 квітня розраховуватись за російський газ у рублях. Країни ЄС, зокрема Польща, не погодилися на це.

Наразі незрозуміло, які причини стоять за припиненням поставок: технічні чи політичні.

Окрім того стало відомо, що російський «Газпром» проінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня.

Відомство заявило, що вживаються заходи щодо забезпечення альтернативних постачань газу та необхідності обмежувати споживання газу в країні немає.

«Болгарська сторона повністю виконала свої зобов’язання та здійснила всі платежі, які вимагаються за цим договором, своєчасно, суворо та відповідно до його пунктів», – йдеться у заяві.

Однак після аналізу було встановлено, що новий двоетапний порядок оплати, запропонований Росією (оплата через спецрахунки в росбанках – ред.), не відповідає чинному контракту і створює значні ризики для Болгарії, резюмували в міністерстві.

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