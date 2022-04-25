Внаслідок ракетних ударів на Вінниччині загинули 5 людей, 18 поранені

Через обстріл, який здійснили російські окупанти поблизу Жмеринки та Козятина на Вінниччині, загинули 5 людей, ще 18 осіб поранені. Про це Львівському порталу повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.

В понеділок вранці, 25 квітня, російські війська здійснили ракетні обстріли об’єктів транспортної інфраструктури поблизу міст Жмеринка Козятин. За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу 5 осіб загинули, ще 18 поранено. Інформація щодо кількості жертв уточнюється.

За цим фактом уже відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.110 ККУ (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, вранці 25 квітня російські окупанти вдарили ракетами по п’ятьох залізничних станціях у центрі й на заході України, в тому числі й на Львівщині. У Львівській області спалахнула пожежа, обійшлося без жертв і постраждалих.

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