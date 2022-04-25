росія обстріляла п’ять залізничних станцій у центрі та на заході України

Зранку 25 квітня російські окупанти обстріляли п’ять залізничних станцій у центрі та на заході України. Є постраждалі. Про це в Телеграмі заявив голова правліня «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

Камишін заявив, що російскі війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Через обстріли щонайменше 16 пасажирських поїздів будуть затримані.

«Сьогодні зранку протягом години під обстріл птрапили 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні. Постраждалі є, деталі з’ясовуємо. Буду інформувати», – повідомив голова правління «Укрзалізниці».

В «Укрзалізниці» повідомляють, що через пошкодження тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на дільницях Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів. Поїзди, що прямують вказаними дільницями, затримано, час затримки та перелік поїздів буде повідомлено окремо.

Додамо, що зранку 25 квітня майже по всій території України була оголошена повітряна тривога.

Голова Львівської ОВА Максим Козицкий повідомив про роботу ППО в області та пожежі у двох населених пунктах у Золочівському районі.

Водночас голова Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив про два ракетні удари окупантів по залізничній інфраструктурі області. Попередньо жертв немає.

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