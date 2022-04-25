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Ракетний удар по Львівщині: на залізничній станції стався вибух

Ольга Денисяка

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Зранку 25 квітня російські окупанти знову атакували Львівщину. Внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне». Пожежу досі гасять. Даних про потерпілих наразі немає. Про це у Facebook заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За даними голови Львівської ОВА, близько 08:30 год. внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне». Структурні підрозділи ДСНС працюють на місці подій, пожежу ще гасять. Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає.

Максим Козицький зазначив, що одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України.

Також відомо, що ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95.

Оновлено: о 13:19 год. голова Львівської ОВА повідомив, що пожежу на підстанції загасили. Постраждалих внаслідок вибуху та пожежі немає.

Як повідомляв Львівський портал, зранку 25 квітня майже по всій території України була оголошена повітряна тривога. Голова правліня «Укрзалізниці» заявив, що російські окупанти обстріляли п’ять залізничних станцій у центрі та на заході України. Є постраждалі.

Крім Львівщини, вибухи пролунали у Вінницькій та Рівненській областях. На Вінничині є загиблі та поранені, а на Рівненщині відомо про два ракетні удари по залізничній інфраструктурі.

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