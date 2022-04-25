ОСТАННІ НОВИНИ

Ракетний удар по Львівщині: пожежу на підстанції «Красне» загасили

Ольга Денисяка

|

На тяговій підстанції залізничної станції «Красне» загасили пожежу, яка виникла через ракетний удар. Про це заявив у Facebook очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За інформацією ОВА, постражадлих внаслідок вибуху та пожежі немає.

«Пожежу внаслідок влучання ракети у тягову підстанцію залізничної станції Золочівщині уже загасили. Постраждалих немає. Дякую нашим силам ППО», – заявив Максим Козицький.

Як повідомляв Львівський портал, зранку 25 квітня внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне» у Золочівському районі Львівщини. Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації. Одну з ракет збили сили ППО.

Загалом російські окупанти обстріляли п’ять залізничних станцій у центрі та на заході України. Також вибухи пролунали у Вінницькій та Рівненській областях. На Вінничині є загиблі та поранені, а на Рівненщині відомо про два ракетні удари по залізничній інфраструктурі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів