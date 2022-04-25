Ракетний удар по Львівщині: пожежу на підстанції «Красне» загасили

На тяговій підстанції залізничної станції «Красне» загасили пожежу, яка виникла через ракетний удар. Про це заявив у Facebook очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За інформацією ОВА, постражадлих внаслідок вибуху та пожежі немає.

«Пожежу внаслідок влучання ракети у тягову підстанцію залізничної станції Золочівщині уже загасили. Постраждалих немає. Дякую нашим силам ППО», – заявив Максим Козицький.

Як повідомляв Львівський портал, зранку 25 квітня внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне» у Золочівському районі Львівщини. Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації. Одну з ракет збили сили ППО.

Загалом російські окупанти обстріляли п’ять залізничних станцій у центрі та на заході України. Також вибухи пролунали у Вінницькій та Рівненській областях. На Вінничині є загиблі та поранені, а на Рівненщині відомо про два ракетні удари по залізничній інфраструктурі.

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