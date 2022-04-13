Росіяни використовують крематорії, щоб приховати свої злочини в Україні, – розвідка

Українська розвідка підтвердила, що російські військові використовують мобільні крематорії, щоб приховати свої злочини, скоєні на тимчасово окупованих територіях України, в тому числі й у Маріуполі. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

За даними українських розвідників, мобільні крематорії в Україні російські війська почали активно використовувати після широкого міжнародного розголосу геноциду у Бучі. Вже зараз відомо щонайменше про 13 крематоріїв, які окупанти застосовують у Маріуполі.

«У Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити», – вказано у повідомленні.

Крім того, воєнна розвідка України неодноразово фіксувала використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області, а також у місті Новоайдар Луганської області.

Мобільні крематорії збройні сили рф використовують не лише для того, щоб знищити докази своїх злочинів в Україні, а й для того, щоб приховати реальну кількість загиблих своїх солдат.

«ЗС росії використовують мобільні крематорії для знищення тіл російських військовослужбовців з метою приховування реальної кількості своїх солдатів, які загинули в ході російської агресії проти України та відмови у виплатах сім’ям загиблих росіян», – додають у розвідці.

Дії російської армії підпадають під визначення «геноцид» відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Втім українська розвідка прогнозує, що керівництво рф й надалі намагатиметься приховувати факти військових злочинів в Україні.

Нагадаємо, про завезені росіянами мобільні крематорії неодноразово говорила міська влада Маріуполя. Керівництво міста стверджує, що окупанти збирають з вулиць тіла загиблих і вбитих мирних мешканців, спалюють їх або закопують у братські могили. Таким чином вони «зачищають» територію від своїх злочинів. Цю ж інформацію підтверджувала й низка українських високопосадовців.

Росія заявляє, що її мета в 🇺🇦 – «захистити людей на Донбасі». Просто цієї миті 🇷🇺 мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. Ті хто вижив, умирають з голоду. Від чого ви їх захищаєте? Від життя? pic.twitter.com/qkTjZUfBSF — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 12, 2022

Зазначимо, що точних оцінок втрат від невпинних російських бомбардувань Маріуполя немає. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в місті загинули «десятки тисяч людей».

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, в Маріуполі могли загинути від 20 до 22 тисяч мирних жителів. Втім підрахунок ускладнюється тим, що місто перебуває у блокаді російських військ.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко каже, що приблизна кількість жертв від російської агресії перевищила 10 тисяч осіб. Однак ця цифра може сягати навіть і 20 тисяч, оскільки вулиці міста «встелені тілами людей».

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