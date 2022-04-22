Біля Маріуполя знайшли ще одну братську могилу

Міська влада Маріуполя отримала інформацію про ще одне масове поховання загиблих маріупольців – братську могилу розміром 45 на 25 метрів. В окупованому місті росіяни продовжують знищувати мирних українців. Про це пише Українська правда.

21 квітня стало відомо, що супутник зафіксував велику братську могилу в окупованому російськими військами селищі Мангуш, там можуть бути поховані від 3000 до 9000 маріупольців.

А вже 22 квітня з’явилася інформація про ще одну таку могилу на схід від Маріуполя, у селі Виноградне. Так, на супутникових знімках Planet видно, що розмір масового поховання тут становить 45 на 25 метрів. Тут може бути похована щонайменше 1000 вбитих росіянами маріупольців.

Натисніть на зображення для збільшення

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, наявність таких масових поховань підтверджує те, що окупанти влаштовують збирання/поховання/кремацію загиблих маріупольців в кожному районі міста.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко попередив, що таких братських могил буде ще більше, якщо росіяни продовжать блокувати евакуацію з міста.

«Таких поховань ми будемо бачити все більше. На жаль. Їхня територія буде розширюватися. Тому що рахунок вбитих йде на десятки тисяч. Це найбільший геноцид в Європі від часів Голокосту. Ще не менше 15 000 маріупольців похилого віку та з хронічними захворюваннями можуть померти, адже в заблокованому місті катастрофічна нестача питної води, продовольства та ліків. Окупантам байдуже на маріупольців. Тому ми молимо світ про порятунок наших людей. Місто треба врешті-решт евакуювати. Негайно», – сказав Вадим Бойченко.

Як писав Львівський портал, росіяни захопили більшу частину Маріуполя ще на початку березня. Лише до середини березня у різних частинах Маріуполя та передмістя комунальні служби захоронили близько 5000 осіб.

Водночас міська рада припускає, що загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі сягає 22 000 осіб. Втім точних даних щодо втрат серед цивільного населення немає досі.

Нагадаємо, у середині квітня стало відомо, що окупанти почали ексгумацію тіл, захоронених у дворах житлових будинків у Маріуполі. Зважаючи, що в місто звезли щонайменше 13 мобільних крематоріїв, місцева влада припускала, що таким чином росіяни будуть приховувати свої злочини. Таку ж думку висловлювала й українська розвідка.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Радіо Свобода