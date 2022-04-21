У новій братській могилі біля Маріуполя росіяни могли захоронити до 9000 цивільних, – мерія

Супутник зафіксував нову братську могилу у селищі Мангуш, що знаходиться менш ніж за 20 км від Маріуполя. У міській раді припускають, що тут російські окупанти могли захоронити від 3000 до 9000 мирних жителів. Про це йдеться у Telegram-каналі Маріупольської міськради.

Нову братську могилу у Мангуші на знімках Maxar зафіксували ще 9 квітня. Як кажуть у мерії, вона у 20 разів більша від тієї, яку зробили біля церкви у Бучі (тоді для захоронень у цьому місці росіяни вирили траншею довжиною 13,7 м).

Братська могила у Бучі. Натисніть на зображення для збільшення

Протягом квітня окупанти продовжували рити траншеї у Мангуші і заповнювали їх тілами мирних жителів. За даними джерел Маріупольської міськради, трупи вкладали у кілька шарів.

«В Маріуполі скоєно найбільший воєнний злочин XXI століття. Це новий Бабин Яр. Тоді Гітлер вбивав євреїв, ромів та слов’ян, а зараз Путін знищує українців. Він вже вбив десятки тисяч цивільних в Маріуполі. І це вимагає потужної реакції всього цивілізованного світу. Будь-що потрібно зупинити геноцид», – зазначив мер міста Вадим Бойченко.

Відомо, що лише до середини березня у різних частинах Маріуполя та передмістя комунальні служби захоронили близько 5000 осіб.

Водночас міська рада припускає, що загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі сягає 22 000 осіб. Втім точних даних щодо втрат серед цивільного населення немає досі.

Нагадаємо, у середині квітня стало відомо, що окупанти почали ексгумацію тіл, захоронених у дворах житлових будинків у Маріуполі. Зважаючи, що в місто звезли щонайменше 13 мобільних крематоріїв, місцева влада припускала, що таким чином росіяни будуть приховувати свої злочини. Таку ж думку висловлювала й українська розвідка.

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Фото: Maxar та Радіо Свобода