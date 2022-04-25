росія може застосувати хімічну зброю на «Азовсталі», – розвідка

росія не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирних маріупольців, що перебувають на «Азовсталі». Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Згідно з останніми даними, якими володіє українська розвідка, російські окупанти можуть отримати наказ здійснити так зване «викурювання» українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства. Це можуть зробити для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців збройних сил рф.

Для цього російське керівництво планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російськими підрозділами «військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту» застосовуватимуться аерозолі з хімічною зброєю.

«Відомо, що слова президента рф в оприлюдненому ЗМІ відеофрагменті розмови з міністром оборони були вирвані із контексту. Фразу про «заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла» слід сприймати саме в контексті того, щоб не дати можливості нікому живим вийти з катакомб. Зокрема, після застосування хімічної зброї», – каже розвідка.

Як додаткові підтвердження планів кремля щодо застосування хімічної зброї українські розвідники називають:

– «роботу на випередження» – поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї;

– підбір та інспекцію можливих місць для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, росіяни захопили більшу частину Маріуполя ще на початку березня. Втім українці військові досі мужньо тримають оборону.

Окупанти досі не можуть взяти Маріуполь повністю, тож почали скидати надважкі авіабомби на завод «Азовсталь», де тримають оборону українські захисники, а також ховаються мирні жителі. За даними місцевої влади, в укриттях підприємства також переховується щонайменше 1000 мешканців, які залишились без домівок. Більшість із них – жінки з дітьми та літні люди.

Україна вимагає від росіян відкрити безпечний коридор для евакуації цивільних та поранених військових із підземних сховищ на заводі «Азовсталь». Проте окупанти досі цього так і не зробили.

Напередодні президент Володимир Зеленський сказав, що Україна розглядає два можливі шляхи для розблокування Маріуполя: військовий і дипломатичний. При цьому глава держави попередив, що якщо росія знищить захисників Маріуполя, то Україна може вийти з переговорів.

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