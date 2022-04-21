На Херсонщині окупанти оголосили мобілізацію і готують «референдум»

На тимчасово окупованій території Херсонської області оголосили мобілізацію, а також готують псевдореферендум на 1 травня. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому у Facebook.

Мобілізацію у Херсонській області оголосила самопроголошена окупаційна влада росіян. Яким чином вона просувається, у Генштабі наразі не кажуть.

Водночас відомо, що на 1 травня російські загарбники запланували проведення так званого референдуму щодо створення «ХНР» і визнання окупаційної влади. Протягом 2-10 травня на Херсонщині збираються провести «перепис населення». При цьому місцевим жителям заборонили будь-яке переміщення між населеними пунктами.

Зауважимо, що ще раніше росіяни оголосили мобілізацію й у псевдореспубліках ЛНР і ДНР. Зараз ті, кого кинули на війну з цих фейкових утворень, масово здаються українським військовим й нарікають, що були рабами для окупантів.

У Генштабі ЗСУ додають, що примусова мобілізація у «ЛНР» та «ДНР», а також незадовільне харчування, низьке фінансове та матеріальне забезпечення особового складу, що прибув на доукомплектування, значно деморалізує окупаційні підрозділи.

Нагадаємо, українська розвідка вже повідомляла про підготовку окупантів до псевдореферендуму на Херсонщині і в двох населених пунктах Миколаївської й Запорізької області. Загарбники вже навіть друкують бюлетені, брошури та бланки.

Росіяни планують використати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу було створено лише картинку для російського телебачення.

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