Мобілізовані у так званих Л/ДНР масово здаються українським військовим

Мобілізовані чоловіки у фейкових ЛНР і ДНР цілими групами здаються у полон українським військовим й охоче свідчать про звірства загарбників з рф. Про це йдеться на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

Спецслужба опублікувала відео допиту полоненого, якого мобілізували у так званій «ДНР». Він стверджує, що чоловіки з квазіреспублік є рабами для російських окупантів.

«Мы как рабы для россии. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки…» – говорить полонений.

Чоловік розповідає, що його насильно мобілізували і привезли у розташування російських військ під Сумами. Для «новобранців» було справжнім шоком, що їх відправили на війну з Україною без будь-якої попередньої підготовки.

Але воювати їм так і не довелося. Їх використовували для влаштування окопів. А у вільний час російські офіцери «виховували» їх за усіма законами дідівщини.

«Когда мы были в лесу, ему (російському командиру, – ред.) не понравилось, что все пошли ужинать. Он одного парня толкнул и начал возле головы стрелять. А другого нашел, так взял двоих человек, сказал чтобы его закапывали. Раздел, закопал по шею в окоп и начал стрелять возле головы. Было видно, что наши жизни для них ничего не стоят», – резюмує полонений.

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