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Зеленський нагородив морпіхів, які боронять Маріуполь

Наталя Дуляба

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 229 військових 36-ої окремої бригади морської піхоти, які захищають Маріуполь. Про це він заявив 19 квітня у своєму вечірньому відеозверненні.

«Державними нагородами відзначені 286 військовослужбовців Збройних Сил України. Із них 229 – це військовослужбовці 36-ої окремої бригади морської піхоти, яка разом з іншими підрозділами героїчно захищає Маріуполь. Максимальна вдячність від усього українського народу і 36-ій бригаді, і «Азову», і 12-ій бригаді Національної гвардії України, і прикордонникам, і добровольцям «Правого сектору», і 555-му військовому госпіталю, поліцейським, тероборонівцям», – сказав глава держави.

Водночас Володимир Зеленський додав, що ситуація в Маріуполі залишається дуже важкою. Російські військові блокують будь-які спроби організувати гуманітарні коридори і врятувати місцевих мешканців, намагаються депортувати або навіть мобілізувати їх в окупаційні війська.

Доля мінімум десятків тисяч маріупольців, які були примусово переміщені на територію підконтрольну росії, невідома.

Нагадаємо, росіяни захопили більшу частину Маріуполя ще на початку березня. Втім українці військові досі мужньо тримають оборону. Президент Володимир Зеленський заявив, що дозволяв захисникам вийти з міста, проте вони відмовились.

Окупанти досі не можуть взяти Маріуполь повністю, тож тепер почали скидати надважкі авіабомби на завод «Азовсталь», де тримають оборону українські захисники, а також ховаються мирні жителі. За даними місцевої влади, в укриттях підприємства також переховується щонайменше 1000 мешканців, які залишились без домівок. Більшість із них – жінки з дітьми та літні люди.

СБУ також перехопила телефонну розмову, у якій окупант каже, що керівництво рф віддало наказ «зрівняти з землею» завод «Азовсталь».

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що якщо росія знищить захисників Маріуполя, то Україна може вийти з переговорів.

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