На дитячий притулок у Львові впали уламки ворожої ракети

На території дитячого притулку у Львові знайшли уламки російських ракет, які вдарили по місту зранку 18 квітня. Про це в Телеграмі заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Уламки російських ракет, які вдарили вранці по Львову, знайшли на території дитячого притулку», – повідомив голова ОВА.

За словами Козицького, в цьому притулку зараз приймають малечу зі всієї України. Постраждалих серед підопічних притулку чи персоналу немає.

Голова ОВА додав, що подібні уламки виявляли і на території інших об‘єктів.

Як повідомляв Львівський портал, зранку 18 квітня російські військові завдали удару по Львову. Три ракети влучили у військові склади, які зараз не використовуються, ще одна – у шиномонтаж. Внаслідок ракетного удару загинули людей, ще 11 отримали поранення, серед них є дитина.

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