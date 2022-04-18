ОСТАННІ НОВИНИ

На дитячий притулок у Львові впали уламки ворожої ракети

Ольга Денисяка

|

На території дитячого притулку у Львові знайшли уламки російських ракет, які вдарили по місту зранку 18 квітня. Про це в Телеграмі заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Уламки російських ракет, які вдарили вранці по Львову, знайшли на території дитячого притулку», –  повідомив голова ОВА.

За словами Козицького, в цьому притулку зараз приймають малечу зі всієї України. Постраждалих серед підопічних притулку чи персоналу немає.

Голова ОВА додав, що подібні уламки виявляли і на території інших об‘єктів.

Як повідомляв Львівський портал, зранку 18 квітня російські військові завдали удару по Львову. Три ракети влучили у військові склади, які зараз не використовуються, ще одна – у шиномонтаж. Внаслідок ракетного удару загинули  людей, ще 11 отримали поранення, серед них є дитина.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни
Омелян ШЕВЧУК
Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни

Хмарний оператор GigaCloud терміново розширив технічні потужності свого майданчика у Львові для потреб бізнесу під час в...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів