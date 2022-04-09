В уряді очікують, що статус кандидата на вступ до ЄС Україна отримає у червні

Віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина висловила сподівання, що статус кандидата на вступ до Європейського Союзу Україна може отримати у червні. Про це вона написала у своєму Twitter’i.

«Очікуємо отримати статус кандидата в ЄС у червні. Це частина нашого відновлення та перемоги над російським агресором, який хоче переламати демократичний курс України», – написала Стефанішина.

Віцепрем’єрка відзначила, що Україна готова рухатися вперед швидко, оскільки дотепер було проведено «велику підготовчу роботу».

Нагадаємо, 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту в Україну офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник для надання державі статусу кандидата в ЄС.

Зі свого боку президент Зеленський запевнив, що відповіді будуть готові через тиждень.

Як водночас розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, опитувальник, який отримала Україна, суттєво менший, ніж був у інших держав, і Україна вже передала Єврокомісії 70% необхідної інформації.

«Коли ми укладали угоду про асоціацію або коли приєднувалися до системи ENTSO-E, ми надавали Єврокомісії інформацію щодо того, що відбувається в Україні, в якому стані економіка, енергетика у випадку ENTSO-E, тому нам залишилося подати до Європейської комісії лише приблизно 30% такої інформації», – цитує Укрінформ Ігоря Жовкву.

Як писав Львівський портал, 28 лютого Володимир Зеленський заявив, що Україна просить невідкладно приєднати її до Євросоюзу за спеціальною процедурою. Того ж дня увечері він підписав заявку на членство України в ЄС.

Вже 1 березня заяву України про вступ до Європейського Союзу офіційно зареєстрували, Брюссель розпочав процедуру розгляду.

За останніми даними, вступ до Євросоюзу підтримує рекордна кількість українців – 91%.

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