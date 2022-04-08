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ЄС передав Україні опитувальник для отримання статусу кандидата

Анастасія Диняк

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник для надання Україні статусу кандидата в ЄС. Про це пише Суспільне.

У п’ятницю, 8 квітня, Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ та Бучу. Опитувальник, який вона передала Володимиру Зеленському, є необхідним кроком на шляху до вступу в ЄС. За її словами, вступ України в ЄС будуть розглядати за пришвидшеною процедурою.

«Україні місце в європейській родині. Ми надаємо позитивну відповідь на ваш запит. У цій теці є дуже важливий етап вашого приходу до цієї родини. Цей опитувальник – це основа для дискусії, яка має призвести до висновку Єврокомісії», – наголосила вона.

Володимир Зеленський пообіцяв надати відповідь за тиждень.

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