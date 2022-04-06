Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів

Представники ЗМІ – воїни інформаційного фронту, які також зазнають втрат в Україні. Медійники не лише висвітлюють хід воєнних подій чи розвінчують кремлівську брехню, вони часто самі поповнюють лави захисників та боронять державу на передовій.

Від 24 лютого 2022 року росія вбила в Україні 18 журналістів. Ще 13 представників ЗМІ постраждали від рук російських військових, восьмеро було викрадено, а троє – зникли безвісти. І ці дані, на жаль, зростають. Загалом за даними Генпрокуратури станом на 4 квітня російські окупанти скоїли 74 злочини щодо 56 медійників, 19 із них – іноземні журналісти.

Наразі ідентифіковано 12 вбитих журналістів

26 лютого у селі Зеленівка Херсонської області загинув журналіст інформаційного тижневика «Навколо тебе» Ділєрбек Шакіров. Генпрокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що чоловіка з автоматичної зброї розстріляли російські військові з автомобіля.

1 березня під час ракетного обстрілу російськими військами телевежі у Києві загинув оператор телеканалу Live Євгеній Сакун, який у той момент проходив повз.

2 березня в бою під Миколаєвом загинув український військовий журналіст Віктор Дудар, який служив у складі Збройних Сил України.

Загиблого Героя із Жовкви посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Віктор вперше пішов на війну добровольцем у 2014 році, потрапив у легендарну «80-ку». Десантник Віктор Дудар після повернення з війни продовжував працювати в газеті «Експрес», займався журналістськими розслідуваннями та писав про війну.

24 лютого 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення, він полишив кохану дружину та доньку і поїхав на війну вдруге боронити Україну.

11 березня в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку загинув оператор телеканалу «Сігма» Віктор Дєдов. У квартиру Віктора, де разом з ним була його родина, влучили дві міни.

Оператор загинув, інші члени сім`ї отримали травми.

13 березня в Ірпені російські військові застрелили американського репортера, документаліста Брента Рено.

Рено разом із американським фотографом Хуаном Арредондо того дня фільмував евакуацію людей з Ірпеня через зруйнований міст. Журналісти вирішили пройти вглиб міста, біля Романівського мосту водій зеленої «Лади» запропонував їх підвезти – ті погодилися. В Ірпені Рено та Арредондо попросили зупинитися біля вщент зруйнованого російськими обстрілами житлового комплексу «Єсенін», щоб зняти його на камеру. У цей момент поблизу з’явилися двоє російських військових. Вони зробили попереджувальні постріли, після чого водій авто зреагував і почав тікати разом із журналістами. Тоді росіяни відкрили вогонь на ураження.

Рено отримав поранення в шию та загинув на місці. В Україні він працював над проєктом про глобальну кризу біженців для Time Studios, підрозділу з кіно- та телевиробництва компанії. Брент Рено неодноразово висвітлював події в гарячих точках: в Іраку, Афганістані, Єгипті та Лівії, а також кризу біженців в Африці. За спільну з братом Крейгом Рено роботу над документальними фільмами Брент отримав численні міжнародні нагороди, серед яких – Пібоді, Columbia DuPont Awards, Overseas Press Club Award.

14 березня у селі Горенка Київської області загинули оператор телеканалу Fox News ірландець П’єр Закжевскі та українська журналістка Олександра Кувшинова. Авто, в якому вони їхали разом із британським кореспондентом телеканалу Бенджаміном Холлом, потрапило під артилерійський обстріл російських військ.

«П’єр був воєнним фотографом у зоні бойових дій, який висвітлював для Fox News майже всі міжнародні новини від Іраку до Афганістану та Сирії протягом своєї тривалої роботи у нас», – зазначила гендиректорка Fox News Media Сюзанна Скотт.

Олександрі було всього 24 роки. Киянка не лише висвітлювала події в Україні, а й допомагала евакуювати людей з гарячих точок.

18 березня в бою з окупантами загинув редактор запорізького сайту Misto.zp.ua Олег Якунін.

23 березня загинула російська журналістка Оксана Бауліна, яка працювала з The Insider.

Журналістка потрапила під обстріл у Києві під час виконання редакційного завдання. Оксана Бауліна знімала руйнування після обстрілу Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл. З нею загинув ще один цивільний.

23 березня у бою біля Попасної на Луганщині загинув оператор 24 каналу Юрій Олійник.

Юрій був ветераном – вперше пішов на війну в 2014 році. У 2022-му він знову пішов на фронт добровольцем у складі 24 ОМБр імені короля Данила. Захоплювався фотографією і походами в гори.

1 квітня у селі Гута Межигірська Вишгородського району Київської області знайшли тіло вбитого фотожурналіста Макса Левіна.

За попередньою інформацією від Генпрокуратури, російські військові вбили беззбройного Макса Левіна двома пострілами зі стрілецької зброї. Колеги та друзі Макса шукали його з 13 березня, коли він перестав виходити на зв’язок.

Макс Левін працював як фотокореспондент і документальний фотограф, оператор багатьох українських і міжнародних видань. Він співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Більшість його документальних проєктів пов’язані з війною на Донбасі та в Україні. Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив фотожурналіста орденом «За мужність».

3 квітня в Маріуполі загинув Мантас Кведаравічюс – литовський документаліст, режисер фільму «Маріуполіс» про війну на Донбасі.

Суспільне наводить інформацію литовського видання 15min: в машину, в якій їхав режисер, влучила російська ракета. Кведаравічуса терміново доправили до лікарні, проте врятувати його життя не вдалося. За попередньою інформацією литовських ЗМІ, під час зйомок в Україні кінорежисер встиг потрапити до полону росіян, у нього була зламана рука.

Поранені

26 лютого журналіст Стефан Вайхерт і фотограф Еміль Фільтенборг Міккельсен потрапили під обстріл в місті Охтирка Сумської області. Їхнє авто з маркуванням «TV» на склі без попередження розстріляв чоловік в одязі без розпізнавальних знаків зі зброї, «схожої на штурмову гвинтівку». Обидва журналісти були поранені.

Як згодом свідчив Вайхерт, його колега отримав по кулі в кожну ногу та дві у спину, сам він – одну в плече. За попередньою інформацією, того дня біля лінії фронту Охтирки діяли російські диверсанти, але наразі поки неможливо встановити, хто стоїть за нападом на журналістів.

28 лютого біля села Стоянка Київської області російські диверсанти обстріляли знімальну групу британського телеканалу Sky News. Кореспондент Стюарт Рамзі отримав поранення в нижню частину спини, оператора Річі Моклера від двох прямих пострілів врятував бронежилет.

6 березня поблизу села Водяно-Лорине Миколаївської області російські військові поранили швейцарського журналіста Гійома Бріке. Він отримав осколкові поранення обличчя та передпліччя. Зі слів кореспондента, через кілька хвилин після перетину українського блокпосту російські військові з близької відстані обстріляли його авто, на якому було чітко видно позначку «Преса».

11 березня у Баришівці київської області внаслідок нічного ракетного удару або удару авіації російських військ постраждав український кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір. Журналіст отримав контузію, на короткому відео у соцмережах видно, що з вух чоловіка йде кров. Журналістові надали домедичну допомогу військові медики і зараз він перебуває в задовільному стані.

13 березня в Ірпені російські військові обстріляли авто, у якому знаходилися американські журналісти. Фотокореспондент Хуан Арредондо отримав осколкове поранення в стегно. Арредондо доправили в київську лікарню «Охматдит», де його двічі прооперували хірурги. Наразі його стан стабільний.

14 березня у Київській області російські військові поранили британського кореспондента телеканалу Fox News Бенджаміна Холла. За повідомленням Генпрокурорки України Ірини Венедіктової, він отримав осколковий перелом обох ніг: «На даний момент журналіст перебуває у реанімації під наглядом лікарів… Цей чоловік не був на військовому об’єкті, у які, зі слів офіційних осіб РФ, вони постійно цілять. Не будучи на військовому об‘єкті, він отримав серйозні поранення». Згодом Міноборони України доповнило, що лікарі були змушені частково ампутувати Холлу ногу.

25 березня журналіст «1+1» Андрій Цаплієнко отримав осколкове поранення. За його словами, поранення неважке. Як повідомили 1+1 media, ввечері 25 березня Андрій Цаплієнко разом з журналістами турецького англомовного каналу TRT World фіксували проведення гуманітарного коридору для евакуації мирного населення в Чернігівській області.

«Там перебувало багато цивільних людей та автомобілів, які чекали на дозвіл, аби переправитися до Чернігова або забрати своїх рідних звідти. Після того, як безпілотник зафіксував скупчення людей, через 15 хвилин розпочався обстріл. Спершу почали стріляти зі «Смерчу», потім – з артилерії калібром 122 мм, далі підключився міномет, і на фінальному етапі – танк. Усе це тривало не менш ніж півтори години», – розповів Андрій Цаплієнко.

Обстріляні

4 березня у Калинівці Київської області під цілеспрямований обстріл російських військових потрапив промаркований як «Преса» автомобіль чеських репортерів Voxpot Майди Сламової і Войтеха Богача. Разом із ними у транспорті були також двоє українських колег.

6 березня в Ірпені російські військові обстріляли авто знімальної групи панарабського телеканалу Al-Araby TV попри те, що журналісти вивісили на ньому білий прапор та мали позначку «Преса».

15 березня на Київщині під артобстріл потрапили журналісти ТСН, «Фактів» ICTV і «Настоящего времени».

4 квітня на півдні від Миколаєва знімальна група CNN потрапила під артилерійський обстріл. Автомобіль журналістів пошкоджено, але ніхто з команди не постраждав.

Зниклі

31 березня стало відомо про зникнення херсонського журналіста Костянтина Риженка.

Першим про зникнення журналіста повідомив анонімний телеграм-канал, пов’язаний з херсонськими правоохоронцями. Пізніше ця новина з’явилась у телеграм-каналі, який ведуть місцеві проросійські колаборанти. Ввечері 31 березня у телеграм-каналі Риженка з’явився пост, який автор назвав відкладеним і таким, що мав вийти, якщо щось з ним трапилося.

12 березня Костянтин Риженко, який активно працював волонтером в окупованому Херсоні, в ефірі Радіо Свобода казав, що його розшукують російські окупанти. 1 квітня телеграм-канал колабораціоністського «комітету порятунку Херсонщини» повідомив, що росіяни звільнили Костянтина Риженка, але ані сам Риженко, ані його друзі це не підтверджують.

Викрадені

21 березня журналіст Олег Батурин опинився на волі після восьми днів полону. Журналіста з Нової Каховки викрали 12 березня. «12 березня о 17:00 на каховській автостанції мене схопили. Били. Принижували. Погрожували. Сказали, що вб’ють…», – розповідає журналіст про перебування в полоні.

21 березня російські окупанти випустили з полону журналістку Вікторію Рощину. Журналістка Громадського працювала у Бердянську, де її затримали працівники російського ФСБ. Після кількох днів у полоні її змусили записати відео, у якому Рощина заперечує свої претензії до російських спецслужб і дякує їм за порятунок. Як пізніше пояснила сама журналістка, це відео було умовою її звільнення.

У Мелітополі 21 березня представники окупаційної влади викрали кількох працівників редакції «Мелітопольські відомості» (МВ), повідомляє місцеве видання РІА-Мелітополь.

«Додому до журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця Михайла Кумока, випускового редактора газети «Мелітопольські відомості» Євгенії Борян прийшли озброєні люди, забрали їх і відвезли невідомому напрямку. Росіяни намагаються домогтися співпраці», – йдеться в повідомленні на сайті МВ. Наразі сайт МВ не працює, але видання сповістило про це викрадення в телеграм-каналі.

26 березня у Приморську Запорізької області російські окупанти викрали активіста Костянтина Овсянникова. Протягом останніх десяти років Костянтин Овсянников займався громадською діяльністю у Приморську: він очолює громадську організацію «Приморськ 24/7» та міський молодіжний центр «Портал це».

Від початку війни Костянтин активно висвітлював протести українців проти окупантів у своєму місті. Після викрадення журналіста та активіста кризовий медіацентр «Сіверський Донець» опублікував заяву зі зверненням до журналістів: «Наразі зв’язку з Костею немає і його місцеперебування не відоме».

3 квітня у Новій Каховці російські окупанти викрали Олександра Гунька. Його відвезли в невідомому напрямку. Олександр Гунько – журналіст, редактор інтернет-видання «Нова Каховка сіті». За словами доньки викраденого журналіста, перед цим у нього вдома провели обшук.

Текст опубліковано за матеріалом ГО «Львівський медіафорум»

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