Захисника з Львівщини Віктора Дудара посмертно нагородили оредном «За мужність»

Загиблого Героя, відомого журналіста Віктора Дудара посмертно нагородили орденом«За мужність» ІІІ ступеня. Про це йдеться у відповідному указі президента №187/2022.

«Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня Дударя Віктора Васильовича (посмертно) – солдата», – йдеться в указі.

Нагадаємо, жовківчанин Віктор Дудар героїчно загинув у бою з російськими окупантами, обороняючи місто Миколаїв.

У 2014 році Віктор Дудар воював в АТО у складі 80-ї десантно-штурмової бригади, пізніше перебував у резерві першої черги.

З початком вторгнення російської армії в Україну вирушив на війну. Працював у львівській газеті «Експрес».

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