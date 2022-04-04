На Херсонщині російські військові викрали журналіста

Російські військові викрали головного редактора видання Нова Каховка.City, який відмовився співпрацювати із окупантами, повідомляє Національна спілка журналістів України у Telegram.

«У Новій Каховці Херсонської області російські окупанти провели обшук у помешканні відомого місцевого журналіста, головного редактора Нова Каховка Сіті Олександра Гунька. Після обшуку вилучено телефони та електронні пристрої, а журналіста затримано», – йдеться у повідомленні.

Обшук проводили російські солдати.

Новокаховські журналісти також зазначають, що на редакційну пошту видання «Нова Каховка.Сіті» раніше приходив лист із пропозицією співпраці та закликом висвітлювати події «правильно».

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