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На Херсонщині російські військові викрали журналіста

Андрій Котенський

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Російські військові викрали головного редактора видання Нова Каховка.City, який відмовився співпрацювати із окупантами, повідомляє Національна спілка журналістів України у Telegram.

«У Новій Каховці Херсонської області російські окупанти провели обшук у помешканні відомого місцевого журналіста, головного редактора Нова Каховка Сіті Олександра Гунька. Після обшуку вилучено телефони та електронні пристрої, а журналіста затримано», – йдеться у повідомленні.
Обшук проводили російські солдати.
Новокаховські журналісти також зазначають, що на редакційну пошту видання «Нова Каховка.Сіті» раніше приходив лист із пропозицією співпраці та закликом висвітлювати події «правильно».

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