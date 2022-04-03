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Українські військові повернули контроль над прикордонною з білоруссю територією

Наталя Дуляба

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Українські десантники взяли під свій контроль район Прип’яті та ділянку державного кордону з республікою білорусь. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Сьогодні, 3 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку Державного кордону України з республікою білорусь. Продовжуємо далі виконувати бойові завдання. Разом до перемоги!», – написали військові.

Нагадаємо, територію ЧАЕС та місто Славутич, де мешкають атомники, росіяни покинули 1 квітня, але забрали зі собою полонених нацгвардійців.

Російські війська окупували Чорнобильську АЕС у перший же день свого вторгнення в Україну – 24 лютого. Вони захопили в заручники працівників станції і тримали їх у нелюдських умовах, а територію довкола ЧАЕС перетворили у справжній склад боєприпасів.

Також відомо, що окупанти, які рили окопи у так званому рудому лісі, у найзабрудненішому в усій Зоні відчуження, отримали значні дози опромінення. Після цього їх із першими ознаками променевої хвороби доправили в білорусь.

2 квітня над Чорнобильською АЕС знову замайорів синьо-жовтий прапор.

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