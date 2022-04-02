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Ірпінь розчищають від мін і боєприпасів

Наталя Дуляба

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Ірпінь, що в передмісті Києва, надзвичайники та вибухотехніки почали розчищати від ворожих мін та боєприпасів, що не розірвалися. Про це Львівському порталу повідомили у Нацполіції України.

«Роботу в Ірпені розпочинають спеціалісти вибухотехнічної служби поліції, які разом із піротехніками ДСНС очищатимуть місто від небезпечних предметів і боєприпасів, які не розірвалися, а відтак несуть смертельну небезпеку людям. Спільними зусиллями робитимемо все, аби максимально швидко відновити життєдіяльність міста», – сказав очільник Національної поліції Ігор Клименко.

Він також додав, що про повернення мешканців в Ірпінь наразі не йдеться. Спочатку правоохоронці повинні подбати про безпеку міста.

Свою роботу в Ірпені вже відновила поліція. Зараз правоохоронці працюють над тим, аби посилити поліцейську присутність у місті і збільшити кількість патрулів, протидіяти мародерству та оперативно реагувати на звернення громадян. Відомо, що нести службу тут будуть не лише правоохоронці Київщини, а й сили з інших регіонів.

Нагадаємо, про звільнення Ірпеня від російських окупантів стало відомо 28 березня. Кілька днів у місті тривала зачистка від ДРГ, тепер – від ворожих мін та боєприпасів.

Після російського вторгнення 24 лютого Ірпінь та інші населені пункти у передмісті Києва став зоною інтенсивних боїв. За попередніми даними місцевої влади, в Ірпені загинули до 300 цивільних та до 50 військових.

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