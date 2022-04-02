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На Київщині ЗСУ звільнили більше 30 населених пунктів

Наталя Дуляба

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Протягом останньої доби Збройні Сили України успішно вибивали російських окупантів на Київщині і звільнили понад 30 населених пунктів. Про це під час брифінгу 2 квітня повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

«З північного заходу і північного сходу Києва наші війська протягом доби вибивали противника у бік державного кордону. Вибивали вдало і звільнили понад 30 населених пунктів. Є героїчні епізоди дій наших військ, зокрема в селищі Дмитрівка», – сказав він.

За словами Арестовича, у цьому селищі українські військові на двох танках вщент розгромили посилений повітряно-десантний батальйон противника, який складався з десятьох танків та низки бронетанкової техніки.

«Це видатний приклад військової звитяги і професіоналізму», – додав Олексій Арестович.

Також радник керівника Офісу президента зазначив, що на озброєння ЗСУ передають багато захопленої російської техніки. За його словами, це свідчить про те, що наступальні дії йдуть вдало.

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