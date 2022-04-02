На Київщині ЗСУ звільнили більше 30 населених пунктів

Протягом останньої доби Збройні Сили України успішно вибивали російських окупантів на Київщині і звільнили понад 30 населених пунктів. Про це під час брифінгу 2 квітня повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

«З північного заходу і північного сходу Києва наші війська протягом доби вибивали противника у бік державного кордону. Вибивали вдало і звільнили понад 30 населених пунктів. Є героїчні епізоди дій наших військ, зокрема в селищі Дмитрівка», – сказав він.

За словами Арестовича, у цьому селищі українські військові на двох танках вщент розгромили посилений повітряно-десантний батальйон противника, який складався з десятьох танків та низки бронетанкової техніки.

«Це видатний приклад військової звитяги і професіоналізму», – додав Олексій Арестович.

Також радник керівника Офісу президента зазначив, що на озброєння ЗСУ передають багато захопленої російської техніки. За його словами, це свідчить про те, що наступальні дії йдуть вдало.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.