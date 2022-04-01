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На Київщині від окупантів звільнили ще один район

Анастасія Диняк

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Бучу та всю Бучанську громаду Київської області оголосили звільненою від російських окупантів. Про це повідомив міський голова Бучі  Анатолій Федорук.

У четвер, 31 березня, українські військові повністю звільнили весь Бучанський район від росіян.

«31 березня увійде в історію нашого населеного пункту, всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, від російських окупантів, нашими Збройними силами України», – заявив міський голова.

У Генштабі додали, що при відході з Бучі російські війська замінували цивільні споруди, об’єкти інфраструктури та вулиці у межах міста.

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