ЗСУ звільнили Ірпінь на Київщині

Українські військові витіснили окупантів з міста Ірпінь, що на Київщині. Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

У понеділок, 28 березня, місто звільнили від російських окупантів. наразі там проходить зачистка.

Також мер наголосив, що в Ірпінь повертатися досі небезпечно. Українські військові почали закріплятися на новому місці, але можливі нові спроби ворога повернути втрачені позиції.

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