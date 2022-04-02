Папа Римський вперше розкритикував путіна через війну в Україні

Папа Римський Франциск під час дводенного візиту до Мальти вперше опосередковано розкритикував президента росії володимира путіна за вторгнення в Україну. Про це пише Укрінформ із посиланням на Reuters.

Під час звернення до мальтійських високопосадовців понтифік згадав про «тінь війни», яка поширилась зі сходу Європи, «землі сходу сонця».

«Крижані вітри війни, яка приносить лише смерть, розруху та ненависть, змели багато життів та вплинули на нас усіх. І знову черговий можновладець, на жаль, захоплений анахронічними заявами про націоналістичні інтереси, провокує та розпалює конфлікти, у той час, як звичайні люди відчувають потребу будувати майбутнє, яке або буде спільним для всіх, або його не буде взагалі», – сказав Франциск.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно Папа Римський заявив про можливість візиту до Києва. Наприкінці березня президент Володимир Зеленський запросив понтифіка відвідати Україну й висловив переконання, що такий візит вдасться організувати.

Папа Римський Франциск неодноразово засуджував розпочату рф війну в Україні і щоразу закликав світових політиків до мирного врегулювання. Також Ватикан запропонував своє посередництво, щоб допомогти завершити війну в Україні.

Додамо, про ймовірний приїзд Папи Римського в Україну говорили ще до початку війни.

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