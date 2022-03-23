Україну може відвідати Папа Римський

Президент України запросив Папу Римського Франциска до України. Про це Володимир Зеленський повідомив під час відеозверненя до українців.

За словами Володимира Зеленського, сьогодні був один із тих днів, які дають змогу впевнено говорити, що з Україною – увесь світ.

«Вранці говорив з Його Святістю Папою Франциском про пошук миру для України, для нашої держави, про звірства окупантів, про гуманітарні коридори до оточених міст. Подякував Його Святості за чітку й сильну позицію проти війни і за молитви за Україну. Запросив відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час. Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас, кожного з українців», – повідомив президент.

Окрім того стало відомо, що Зеленський звернувся до обох палат італійського парламенту та заручився підтримкою у вступі України до ЄС та боротьбі із відомими росіянами, що толерують війну і володіють статками у Італії.

«Закликав Італію посилити санкції проти Росії, проти її режиму. І міцно вдарити по всіх російських діячах, відповідальних за цю війну. За війну проти нас. По їхній нерухомості, рахунках і яхтах. По їхній звичці заробляти війною, а жити й відпочивати – подалі, у Європі, де мирно й затишно. Впевнений, нові санкції будуть, будуть цього тижня. І вдячний Італії за підтримку членства України в ЄС.

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