ОСТАННІ НОВИНИ

Україну може відвідати Папа Римський

Андрій Котенський

|

Президент України запросив Папу Римського Франциска до України. Про це Володимир Зеленський повідомив під час відеозверненя до українців.

За словами Володимира Зеленського, сьогодні був один із тих днів, які дають змогу впевнено говорити, що з Україною – увесь світ.

«Вранці говорив з Його Святістю Папою Франциском про пошук миру для України, для нашої держави, про звірства окупантів, про гуманітарні коридори до оточених міст. Подякував Його Святості за чітку й сильну позицію проти війни і за молитви за Україну. Запросив відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час. Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас, кожного з українців», – повідомив президент.

Окрім того стало відомо, що Зеленський звернувся до обох палат італійського парламенту та заручився підтримкою у вступі України до ЄС та боротьбі із відомими росіянами, що толерують війну і володіють статками у Італії.

«Закликав Італію посилити санкції проти Росії, проти її режиму. І міцно вдарити по всіх російських діячах, відповідальних за цю війну. За війну проти нас. По їхній нерухомості, рахунках і яхтах. По їхній звичці заробляти війною, а жити й відпочивати – подалі, у Європі, де мирно й затишно. Впевнений, нові санкції будуть, будуть цього тижня. І вдячний Італії за підтримку членства України в ЄС.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів