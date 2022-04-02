Папа Римський може відвідати Україну

Папа Римський Франциск розглядає можливість візиту до Києва. Про це пише Європейська правда.

Так, Папа Римський завив, що розглядає можливість поїздки в Україну попри збройну агресію Росії. Під час польоту на Мальту репортер запитав чи розглядає він запрошення, зроблене українською політичною та релігійною владою. Папа дав стверджувальну відповідь.

Зауважимо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко надіслав листа Папі та закликав його відвідати столицю. Кличко зазначив, що присутність Франциска буде «ключовою для порятунку життів та прокладання шляху до миру».

Також наприкінці березня Володимир Зеленський запрошував Папу Римського Франциска приїхати з візитом до України.

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