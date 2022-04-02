ОСТАННІ НОВИНИ

Папа Римський може відвідати Україну

Анастасія Диняк

|

Папа Римський Франциск розглядає можливість візиту до Києва. Про це пише Європейська правда.

Так, Папа Римський завив, що розглядає можливість поїздки в Україну попри збройну агресію Росії. Під час польоту на Мальту репортер запитав чи розглядає він запрошення, зроблене українською політичною та релігійною владою. Папа дав стверджувальну відповідь.

Зауважимо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко надіслав листа Папі та закликав його відвідати столицю. Кличко зазначив, що присутність Франциска буде «ключовою для порятунку життів та прокладання шляху до миру».

Також наприкінці березня Володимир Зеленський запрошував Папу Римського Франциска приїхати з візитом до України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів